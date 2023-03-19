الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واستمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس 2023 من انتزاع 1.027 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 6 ألغام مضادة للأفراد، و203 ألغام مضادة للدبابات، و 817 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة مبتكرة.ونزع فريق "مسام" ذخيرة واحدة غير منفجرة في محافظة عدن، و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، و25 لغمًا مضادًا للدبابات و18 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.وفي محافظة مأرب تمكن فريق "مسام" من نزع عبوة ناسفة واحدة مبتكرة في مديرية حريب، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات في مديرية الوادي، ونزع 125 لغمًا مضادًا للدبابات و450 ذخيرة غير منفجرة في مديرية مأرب، و نزع 6 ألغام مضادة للدبابات في مديرية رغوان.وفي محافظة شبوة نزع الفريق 4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عين، و6 ألغام مضادة للأفراد و 23 لغمًا مضادًا للدبابات و 5 ذخائر غير منفجرة في مديرية عسيلان، ونزع 3 ذخائر غير منفجرة في مديرة الوازعية.كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع 17 لغمًا مضادًا للدبابات و185 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية مقبنة، ولغمين مضادين للدبابات و 6 ذخائر غير منفجرة في مديرية موزع ليصبح بذلك عدد الألغام المنزوعة منذ بدء شهر مارس 1.907 ألغام، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 391 ألفًا و613 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.وتُواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.// انتهى //17:11ت م0135