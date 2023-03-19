كيغالي 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسأعلنت الحكومة البريطانية، في بيان نشر لها، أن المملكة المتحدة ورواندا عززتا شراكتهما لمواجهة تحديات الهجرة العالمية في إطار شراكة الهجرة والتنمية الاقتصادية.وتتضمن المبادرة نقل المهاجرين غير الشرعيين الذين يقومون برحلات خطرة وغير قانونية من المملكة المتحدة إلى رواندا، حيث سيتم تزويدهم بخدمات الدعم الضرورية بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليمية.ومثل الجانب البريطاني في توقيع تعزيز الشراكة وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، ومن الجانب الرواندي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الدكتور فنسنت بيروتا.// انتهى //17:19ت م0136