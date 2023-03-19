تبوك 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسأطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك، أمس حملة لتنظيف الشواطئ، في الكورنيش الشمالي تحت شعار "بيئتك تعرفك"، وذلك ضمن فعاليات أسبوع البيئة الذي ينظمه فرع الوزارة بمنطقة تبوك، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وغير الربحية والفرق التطوعية بالمنطقة.كما انطلقت فعاليات أسبوع البيئة لعام 1444 بمحافظة أملج تحت شعار "بيئتك تعرفك" ، بحملة لتنظيف الشواطئ ، وحملة لغرس الشتلات، وحملة لتنظيف أعماق البحر في مرفأ الحرة، فيما أطلقت وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمركز أبو راكة حملة لغرس الشتلات، وذلك خلف ساحة الخير تحت شعار "بيئتك تعرفك".وتهدف الحملات إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع والقطاعات المختلفة، ورفع حس المسؤولية لتصحيح السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة، بالإضافة إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها.يذكر أن فعاليات هذا الأسبوع تتضمن إقامة عدد من المناشط بمدن ومحافظات المنطقة، يتخللها العديد من الأنشطة الميدانية في عدة مواقع ، إضافة إلى إقامة المعارض التوعوية بتبوك ومحافظة أملج.// انتهى //18:15ت م0143