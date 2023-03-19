الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسعقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة سياسات سوق العمل بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني اليوم, أولى ورش العمل الحوارية لمنتدى الحوار الاجتماعي الثالث عشر للعام 2023 م وذلك بين أطراف الإنتاج الثلاثة، (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال) وذلك في مقر المركز بالرياض.وافتتح مجريات أعمال الورشة الأولى للحوار الاجتماعي وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات سوق العمل المهندس هاني بن عبدالمحسن المعجل، أكد خلالها أن الوزارة ستقدم الدعم اللازم لتفعيل وتعزيز الحوار وآلياته بين أطراف ثلاثة للإنتاج؛ للوصول إلى رؤى مشتركة وتقريب وجهات النظر حول قضايا سوق العمل وتحقيق التوازن والاستقرار في السوق, مشيداً بالنجاحات التي حققتها منتديات الحوار الاجتماعي السابقة في تحسين سياسات سوق العمل.من جانبه قال نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني إبراهيم بن زايد العسيري: "نسعد في المركز بكوننا شركاء في أعمال الحوار الاجتماعي في دورته الثالثة عشرة ومع انطلاق باكورة ورش عمله التي ستسهم في اللبنات الأولى للمنتدى الختامي لهذه الدورة الذي سيجمع أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال، ومتابعة منظمة العمل الدولية".ثم بدأت الجلسة الحوارية بين أطراف الإنتاج الثلاثة في مناقشة الموضوعات والمحاور المقترحة لتكون محلاً للتفاوض والتداول خلال مجريات ورش عمل المنتدى في دورته الحالية ووصولاً إلى اتفاق لأبرز المحاور التي من شأنها خدمة استقرار سوق العمل والإسهام في تطويره.// انتهى //18:22ت م0144