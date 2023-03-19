الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسالتقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل بالرياض اليوم، معالي وزير التجارة التركي محمد موش وعدداً من ممثلي الشركات التركية المتخصصة في قطاع الإنشاءات والمقاولات.وتبادل الجانبان الحديث حول تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في القطاعين البلدي والإسكاني، وأهمية تبادل التجارب والخبرات بين الطرفين بما يحقق مصالحهما المشتركة كما تم خلال اللقاء التعريف بشركات المقاولات التركية واهتماماتها الاستثمارية.حضر اللقاء، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل ووكيل الوزارة للتخصيص والاستدامة المالية هاشم الفواز والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي وعدد من قيادات الوزارة.// انتهى //18:22ت م0145