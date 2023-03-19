جدة 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واساستضافت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" اليوم؛ فعاليات المؤتمر الدولي السنوي للتنقل الذكي "IEEE SM" ؛ والذي يستمر خلال الفترة من 19-21 مارس الحالي؛ في الحرم الجامعي؛ بحضور نخبة من الأكاديميين، والتقنيين، وشركات تصنيع المعدات، ومقدمي خدمات النقل، ومخططي المدن؛ لمناقشة الموضوعات المتعلقة بأنظمة وخدمات النقل الذكية.ويهدف المؤتمر الذي ينظمه معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات "IEEE" بالشراكة مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الحج والعمرة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة العامة للنقل، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ للتعريف بأحدث نتائج البحث والتطوير والنشر في أنظمة وخدمات التنقل الذكي، ومناقشة التطبيقات المحتملة ومعالجة المشكلات الصعبة فيها.ويتميز المؤتمر هذا العام بمشاركة مجموعة من المتحدثين الرئيسيين من كبار قادة الفكر والرواد العاملين في مجالات التنقل الذكي؛ في حين يتضمن برنامجه مجموعة من الأنشطة المتميزة مثل معرض اللولب الثلاثي "Triple Helix" وندوة المرأة في التنقل "WiM".. أول حدث للتنقل الذكي بمشاركة متحدثات فقط، مع عروض إضافية بما في ذلك حلقات النقاش وورش العمل والدورات التعليمية، وعرض الأوراق العلمية.من جانبه أوضح رئيس جمعية "TEMS" التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات رافيكيران أنافيمي؛ أن المؤتمر يلقى زخمًا كبيرًا من الاهتمام؛ خاصة بعد استضافته من قبل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، حيث يلعب دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل أنظمة وخدمات التنقل الذكي، وفي تعزيز التعاون والابتكار بين مختلف أصحاب المصلحة في هذا المجال، كما يوفر منظورًا فريدًا للتحديات والفرص التي تواجه أنظمة التنقل بصورة عامة.وأكد رئيس جامعة "كاوست" البروفيسور توني تشان؛ أن "التنقل الذكي" أصبح مجالًا مهمًّا للغاية لتطبيقات العلوم والبحوث المبتكرة؛ خاصة أن معظم المدن حول العالم باتت تبحث عن حلول مستدامة لقضايا التنقل؛ عاداً المؤتمر فرصة رائعة لجمع الأكاديميين ومسؤولي الحكومات والصناعة وقطاع الأعمال والشركات الناشئة تحت سقف واحد لتوحيد الجهود وتطوير الحلول . // انتهى //18:22ت م0146