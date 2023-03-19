الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسوقعت الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم مذكرة تفاهم؛ للتعاون بين القطاعين في سبيل تحقيق التكامل الحكومي، والالتزام بمعايير الأمن السيبراني لبيئة تقنية رقمية آمنة.ومثل الجانبين خلال التوقيع صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة، ومعالي رئيس الهيئة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، وذلك خلال زيارة سموه اليوم إلى مقر الهيئة في الرياض.وتشمل أوجه التعاون بين القطاعين توفير خدمات السحابة الحكومية "ديم" للجامعة للاستفادة من الخدمات المقدمة فيها وتعزيز البنية التحتية وتمكين التحول الرقمي.وتأتي هذه المذكرة في إطار التكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة لرؤية المملكة 2030، وفي إطار جهود "سدايا" نحو تقديم أحدث الخدمات التقنية، والحلول الرقمية إلى الجهات الحكومية بما يواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.// انتهى //18:22ت م0147