الدمام 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس ، مبادرة لتنظيف المدينة الصناعية الثانية بالدمام، بمشاركة 15 شركة ضمن فعاليات أسبوع "البيئة ٢٠٢٣" .وتأتي المبادرة ضمن المبادرات التوعوية التطوعية لأمانة الشرقية، لتفعيل برنامج التوعية بالنظافة "إماطة" بمشاركة ١٤٠ متطوعًا ومسؤولاً، حيث تم رفع ٢٠٨٠ م٣ من النفايات.كما تنفذ البلديات التابعة للأمانة حملات مماثلة تستهدف استقطاب العديد من المتطوعين وزيادة مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية والتعريف بالسلوكيات الصحيحة تجاه البيئة، والتأكيد على أهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها.//انتهى//18:25ت م0148