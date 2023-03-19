الرياض 27 شعبان1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسوقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 5 مليارات ريال سعودي، مع مصرف الراجحي، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، ، ورئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي عبدالله الراجحي.وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها كل من الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرف وليد عبد الله المقبل، امتداداً لجهودالشركة المتواصلة لدعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، من خلال التوسع في إعادة التمويل العقاري؛ وتقديم حلول SRC لجهات التمويل العقاري لدعم النمووالاستقرار المالي في سوق التمويل العقاري، وتعد هذه أكبر اتفاقية من نوعها في القطاع البنكي السعودي.وأوضح الرئيس التنفيذي لــ SRC أن هذه الاتفاقية مع مصرف الراجحي تعد علامة فارقة ضمن نهجنا الإستراتيجي لدعم سوق الإسكان المزدهر في المملكة من خلال دعم تقديم حلول التمويل العقاري المرنة للمواطنين، كما تأتي من ضمن شراكاتنا الإستراتيجية مع الجهات التمويلية بما فيها البنوك وشركات التمويل العقاري، بهدف إنشاء سوق ثانوية نشطة وقوية للتمويل العقاري السكني، وتزويد السوق المحلي بالسيولة اللازمة، إضافة إلى تمكين عدد أكبر من المواطنين للاستفادة من حلول التمويل العقاري السكني المرنة التي تتناسب مع تطلعاتهم والتي تؤدي إلى زيادة نسب ملكية المنازل في المملكة، الأمر الذي يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.يذكر أن هذا التوقيع يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ومختلف الجهات التمويلية الرائدة في المملكة بما فيها البنوكوشركات التمويل العقاري، حيث تقدم الشركة حلول إدارة السيولة والمخاطر ضمن الميزانيات العمومية بهدف دعم جهود جهات التمويل من البنوك وشركات التمويل العقاري وتعزيز قدراتهم على النمو في سوق التمويل العقاري بما يرفع من نسب التملك للمنازل في المملكة.// انتهى //18:28ت م0149