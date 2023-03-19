الخرطوم 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسنظمت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة السودانية بالخرطوم اليوم، ورشة "مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية" وتستمر يومين.وقال مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالسودان الدكتور نعمة عابد خلال مخاطبته الورشة أن مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية عبء كبير جدًّا على الصحة العامة، لافتًا النظر إلى وفاة 6 ملايين مواطن سنويًّا بسبب هذه المقاومة، إضافة إلى العبء الاقتصادي باستخدام مزيد من المضادات أو الوصفات.وأوصى المواطن بعدم استسهال أخذ المضادات الحيوية، ولا بد من استشارة الطبيب فمضار استخدامها دون الاستشارة تكون أكثر من الفائدة المرجوة منها، مؤكدًا أن الخطوة الأولى والمهمة وضع خطة واضحة وبميزانية محددة ومطلوبة مخصصة من الحكومة وكذلك المانحين لتوفير الموارد المطلوبة للتدخلات للحد من انتشار الجراثيم المقاومة.بدوره، أوضح مدير الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة السودانية الدكتور نجم الدين مجذوب أن قضية مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية من القضايا الصحية المهمة جدا، ولذلك أُدرجت أخيرًا في قضايا الصحة المتعلقة بالأمن الصحي، حيث أصبحت تشكل تهديدًا صحيًّا كبيرًا.ولفت مجذوب النظر إلى أن كثيرًا من الميكروبات في السنوات الأخيرة لا تستجيب للمضادات الحيوية ومضادات الميكروبات مما يعد عبئًا صحيًّا باستعمال المزيد من المضادات، الأمر الذي يتطلب رفع الوعي الصحي، مؤكدًا أن الورشة مهمة في كيفية وضع الموازنات من البرامج الصحية لمعالجة المشكلة.// انتهى //18:34ت م0150