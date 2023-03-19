الخرطوم 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسعقدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية بمقرها بالخرطوم اليوم، ورشة العمل التشاورية حول عرض النتائج والخطة والبرنامج التنفيذي للعام 2023م، لمشروع تحسين سبل كسب العيش بولايات دارفور بجمهورية السودان، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية جنوب دارفور.وهدفت الورشة إلى تعريف الشركاء الحاليين والمتوقعين والمستفيدين بنتائج ومخرجات المشروع والنجاحات التي تحققت والدروس المستفادة وكذلك عرض الخطة والبرنامج التنفيذي للمشروع للعام 2023م.شارك في الورشة الشركاء من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية بقيادة مدير عام الوزارة وممثلي المنظمات الدولية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO ، وبرنامج الأغذية العالمي WFP ، ومنظمة الرؤية العالمية World Vision ومنظمة ZOA الهولندية والشركاء من القطاع الخاص والبنك الزراعي السوداني والبحوث الزراعية وممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية المستفيدة من المشروع.// انتهى //18:38ت م0152