الرياض 27 شعبان1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسسجّل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، رقمًا قياسيًا جديدًا بمناولة 18.553 حاوية نمطية على سفينة واحدة، مما يؤكد كفاءة الخدمات التشغيلية واللوجستية للميناء ويعزز مكانته الإقليمية والعالمية.ويُمثل الرقم الجديد أكبر حمولة حاويات تحققت بموانئ المملكة، على السفينة العملاقة "CSCL INDIAN OCEAN" القادمة من الشرق الأقصى، بطول 400 متر، وطاقة استيعابية تبلغ 20 ألف حاوية نمطية، وذلك بزيادة 532 حاوية نمطية عن آخر رقم قياسي تم تحقيقه في النصف الثاني من عام 2022م بمناولة 18,021 حاوية، نتيجة لأعمال التطوير المستمرة التي يشهدها الميناء، وتقنيات الرافعات الحديثة التي تزيد من قدرات مناولة الحاويات.ويؤكد تحقيق الميناء لرقم قياسي جديد ما وصل إليه من مستويات تشغيلية متقدّمة، وقدرات لوجستية عالية، تُسهم في جذب أحدث السفن العملاقة، وكبرى الخطوط الملاحية العالمية، تحقيقًا للهدف الإستراتيجي للهيئة العامة للموانئ "موانئ"، وتماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات.يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام هو الميناء الرئيسي للمملكة على ساحل الخليج العربي، حيث يحتل مركزًا متميّزًا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مناولة البضائع لخدمة المستوردين والمصدرين وتقديم الخدمات اللوجستية ومجال صناعة النقل البحري، بانتهاجه دورًا رياديًّا ومبادرًا في تقديم خدمات عالية الجودة.// انتهى //18:39ت م0153