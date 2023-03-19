الرياض 27 شعبان1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد في مقر الصندوق بالرياض اليوم، المدير الإقليمي للشرق الأوسط في مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي خواجة أفتاب أحمد.وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتسليط الضوء على المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق في الدول النامية، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون الإنمائي بين الجانبين في منطقة الشرق الأوسط.وأشاد أحمد، بالجهود التنموية المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية في دعم الدول النامية من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية التي تسهم في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية للمجتمعات المستفيدة.يشار إلى أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل منذ أكثر من 48 عامًا على دعم المشروعات التنموية في الدول النامية، وتأتي تلك المشروعات في قطاعات حيوية مختلفة؛ للإسهام في تحقيق النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في تلك الدول، وصولًا إلى الإسهام في تحسين المستوى المعيشي للمجتمعات لدعم الدول الأقل نموًا والأشد فقرًا، إذ يعمل الصندوق على تمويل تلك المشروعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز فاعلية العون الإنمائي من خلال الشراكة والتعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.// انتهى //19:02ت م0155