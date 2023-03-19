الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسعقد المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في مقره بالرياض اليوم, الاجتماع التاسع للمجلس الإشرافي للمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها, بحضور ممثلي دول المجلس.وناقش الاجتماع آلية تنفيذ وتفعيل البرامج الرئيسة للمركز، إلى جانب مناقشة وضع الأولويات للمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها للعام 2023-2025م كذلك أهداف وآليات العمل للخطة التنفيذية، التي تصب جميعها في صالح المجتمعات الخليجية والمؤسسات الصحية في دول مجلس التعاون.كما تم خلال الاجتماع تدشين الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز (https://gulfcdc.org/ar).يذكر أن المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أنشئ بهدف تنسيق العمل الخليجي المشترك في الصحة العامة والوقائية، وليكون مرصداً خليجياً لمراقبة انتشار الأوبئة مثل "كورونا" وغيرها، وأن يكون المركز تحت مظلة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.// انتهى //19:14ت م0157