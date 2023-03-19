أبها 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واستشهد الأسواق والمراكز التجارية ومطاحن الحبوب في منطقة عسير هذه الأيام إقبالًا كبيرًا من المتسوقين والمرتادين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.وخصصت معظم المراكز التجارية والمستودعات الكبيرة في جميع محافظات المنطقة أقسامًا خاصة بالمشتريات.بدورها نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير والمكاتب التابعة له خلال شهري فبراير ومارس الجاري أكثر من 3223 جولة ميدانية على المنشآت التجارية شملت المراكز التجارية و"الهايبرات" ومستودعات الأغذية لمتابعة التزام تلك المنشآت بالممارسات الشرائية الصحيحة خلال موسم شهر رمضان المبارك من العام ١٤٤٤ هـ .وأكد فرع التجارة بالمنطقة أنه تم تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة حيث رصد 164 مخالفة تجارية منها اختلاف أسعار الرف عن أسعار البيع الحقيقية وعدم وجود بطاقات أسعار على بعض المنتجات المعروضة.وحث الفرع جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون معه بالإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.// انتهى //19:54ت م0166