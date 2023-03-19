مكة المكرمة في 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسأنهت وكالة الاتصال والشؤون الإعلامية بالمسجد الحرام إنتاج (60) حلقة تلفزيونية وإذاعية، سيتم بثها خلال شهر رمضان المبارك عبر القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية المحلية والعربية.وأوضح الوكيل المساعد للاتصال والشؤون الإعلامية سلطان بن سعود المسعودي، أن الوكالة أنتجت (30) حلقة تلفزيونية بالتعاون المشترك مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، و(30) حلقة إذاعية من إنتاج كوادر الوكالة.وأضاف: تمت مراحل التصوير والتسجيل داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ بهدف إبراز رسالة الحرمين الشريفين، وتعريف ضيوف الرحمن بالخدمات التي توفرها الرئاسة من أجل راحتهم وأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن.// انتهى //19:56ت م0168