الدمام 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واساختتم المنتخب السعودي الأول لكرة اليد الشاطئية، مشاركته في البطولة الآسيوية التاسعة للرجال لكرة اليد الشاطئية، بالحصول على المركز السادس، بعد خسارته في مواجهة تحديد المركزين الخامس والسادس أمام منتخب الفلبين بنتيجة (2-0).وانتهى شوط المباراة الأول بفارق هدف وحيد للفلبين بواقع (12-13)، فيما انتهى الشوط الثاني بنتيجة (12-14) لصالح الفلبين كذلك.يذكر أن هذه المشاركة لأخضر الشاطئية تعد هي الثانية له في البطولات الآسيوية، بعد مشاركته عام 2018م في البطولة الآسيوية لكرة اليد الشاطئية التي أقيمت في الصين.// انتهى //20:12ت م0169