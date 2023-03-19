تبوك 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسيواصل مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، والذي تنظمه الهيئة بنسخته الأولى بمحافظة تيماء بمنطقة تبوك فعالياته وسط اقبال لافت من أهالي المحافظة وزائريها.وأوضحت الهيئة أن المهرجان يهدف إلى التعريف بأهم مواقع محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية السياحية والترفيهية، إضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في دعم هذه الأهداف والأنشطة، مؤكدة حرصها على تقديم العديد من الخدمات المساندة وفق معدلات عالية الجودة بما يضمن تحقيق المتعة والفائدة لزائري المهرجان، مشيرة إلى أن الدخول للفعاليات سيكون مجاناً طيلة أيام المهرجان.يذكر أن المهرجان يضم عدداً من الفعاليات المتنوعة كأنشطة الحرف والصناعات اليدوية، وفعاليات السوق الشعبي، إلى جانب فعاليات مخصصة للأطفال والأمسيات الفنية وأنشطة التشجير والزراعة، إلى جانب عدد من المطاعم والمقاهي المميزة.// انتهى //20:22ت م0170