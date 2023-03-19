أبها 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واساعتمد مجلس جامعة بيشة خلال اجتماعه السابع للعام الجامعي 1444هـ الذي عقده اليوم برئاسة رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي، وحضور أمين مجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح، وبمشاركة أعضاء وعضوات المجلس- استحداثَ تخصصات أكاديمية جديدة في مرحلة البكالوريوس.وناقش المجلس - خلال الاجتماع - عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها: الحساب الختامي السنوي للجامعة للعام المالي 2022م، والتقرير السنوي للجامعة للعام المالي 2022م، واعتمد استحداث برنامجي بكالوريوس القبالة وبكالوريوس الصحة العامة في كلية العلوم الطبية التطبيقية، كما اعتمد برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها.// انتهى //20:25ت م0171