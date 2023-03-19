البكيرية 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واساختتم سوق "فلاليح القصيم" الذي يقام كل يوم سبت بجادة السواقي بمحافظة البكيرية اليوم فعالياته بحضور العديد من الزوار والمتسوقين والمهتمين بالزراعة والتراث العريق.ويحوي السوق على عدد من المنتجات الزراعية والتحويلية والعروض الخاصة بالأسر المنتجة والحرف اليدوية والمأكولات الشعبية، كما يهدف لدعم صغار المزارعين وأسرهم.وفي ذات السياق كَرَّمَ محافظُ البكيرية محمد بن علي العريفي، فريقَ عمل السوق بمقر المحافطة، مثمنًا جهودَهم التي أسهمت في نجاح السوق طيلة الشهرين الماضيين.وأشاد العريفي بالدعم والاهتمام الكبيرين اللذين يحظى بهما السوق من سموِّ أميرِ منطقة القصيم، لإبراز ما تزخر به المنطقة في المجال الزراعي الذي يُعدُّ إحدى الوجهات السياحية بالمنطقة.// انتهى //20:37ت م0173