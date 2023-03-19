جدة 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسرأس صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اليوم، في محافظة جدة ، اجتماع الدورة الـ(46) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بحضور وزراء الشباب والرياضة العرب، وعدد من المسؤولين والقياديين.وفي مستهل الاجتماع، تسلَّم سموُّ وزير الرياضة رئاسةَ اجتماع الدورة الـ 46 للمجلس، ثم ألقى سموُّه كلمةً، رحَّب فيها بأصحابِ السموِّ والسعادةِ في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مقدمًا شكره لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، ولسموِّ وليِّ عهده - حفظهما الله- على ما يقدمانه لشباب وفتيات الأمة العربية، من دعمٍ واهتمام، كان لهما أكبر الأثر في تطويرهم، وتميزهم، وإشباع شغفهم، بما ينعكس إيجابًا على وطننا الغالي.وقال سموُّه: "إن الوطن العربي -ولله الحمد- يحظى بقيادات فاعلة، تسير بنا نحو مزيد من التطور والنهضة والتنمية، وهذا يحفزنا لمزيد من العمل بكل جدٍّ واجتهاد؛ لتحقيق المصالح المشتركة، ودعم الكفاءات الشابة، بما يخدم أوطاننا نحو مزيد من النجاح والتميز، مع ضرورة العمل الجاد المستمر؛ لتمكين الشباب وتحفيزهم، ومنحهم كل ممكنات النجاح والتميز على الأصعدة كافة، وعلى المستوى الرياضي بشكل خاص".عقب ذلك، تابع الحضور عروضًا مرئية حول عدد من البرامج الرياضية والشبابية في عدد من الدول، من أبرزها الفعاليات الرياضية التي استضافتها المملكة مؤخرًا، وكأس الخليج العربي 25 التي أقيمت في البصرة بالعراق، ثم عقدت جلسة مغلقة، ناقش فيها أصحابُ السموِّ والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة، الموضوعات المطروحة للنقاش، ثم صدر عدد من القرارات في هذا الشأن، في مقدمتها الموافقة على إقامة دورة الألعاب العربية بالجزائر 2023م، وإقامة العديد من البرامج والأنشطة الشبابية في عدد من الدول العربية، كما تمت الموافقة على التقارير المالية والإدارية وتقارير الأنشطة والبرامج الشبابية التي أقيمت خلال العام الماضي، ثم التقطت في ختام الاجتماع الصور التذكارية لأصحابِ السموِّ والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة العرب.// انتهى //20:47ت م0174