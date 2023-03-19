تبوك 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسألقى معالي المستشار في الديوان الملكي والأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري، محاضرة بعنوان "العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية" بحضور معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي، وعدد من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، وذلك على مدرج معالي الدكتور عبدالعزيز العنزي في كلية الطب.وقال السماري :إن العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية ينبع من كونها قلب العالم، وهي مهبط الوحي ومهد الرسالة، وهي أرض الإسلام وأرض العرب وأرض الأنبياء، وبها قيادة رشيدة وعريقة أسست الدولة السعودية، وكون المملكة تشغل معظم مساحة شبه الجزيرة العربية، جعل من هذه الميزات مسؤولية كبيرة ورسالة عظيمة، تقع على عاتقنا نحن السعوديين"، وأضاف "تمتاز الشخصية السعودية بالوسطية والعزيمة والفخر والحفاوة والنزاهة والمبادرة، وهذا ما جعل لهذه الدولة امتدادًا قويًّا وثابتًا ومتواصلًا، ليس فقط على الأرض وإنما بالفكر الذي يُعلم ويبني، فأصبحت المملكة العربية السعودية اليوم بقيادة خادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده الأمين دولة نماء وازدهار".الجدير بالذكر، أن هذه المحاضرة تأتي في إطار الشراكة بين جامعة تبوك ودارة الملك عبدالعزيز.// انتهى //20:48ت م0175