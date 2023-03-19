الاحساء 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسدشَّن معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي -اليوم- فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار (بيئتك تعرفك) وذلك بمناسبة أسبوع البيئة السعودي الذي تنظمه وحدة حماية البيئة، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب ببهو عمادة شؤون الطلاب، ويستمر ثلاثةَ أيام.واشتملت الفعاليات على عدد من الورش العلمية والتوعوية والمحاضرات والمسابقات البيئية، إضافة إلى معرض مصاحب احتوى على مجموعة من الأركان شاركت فيها كليات الجامعة والوحدات والمراكز التي تناولت موضوع البيئة من جوانب متعددة، كما قدم مجموعة من الطلاب والطالبات مبادرات وابتكارات لحماية البيئة واستدامتها.// انتهى //20:49ت م0176