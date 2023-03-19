عام / وزارة العدل تطلق نظاماً إلكترونياً لإجراءات إثبات ترائي الأهلة
الأحد 1444/8/27 هـ الموافق 2023/03/19 م واس
الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس
أطلقت وزارة العدل نظاماً إلكترونياً لإجراءات إثبات ترائي الأهلة.
يأتي ذلك لأتمتة وحوكمة عمليات الترائي وتوحيد إجراءات العمل بين محاكم الدرجة الأولى والمحكمة العليا.
ووفرت الوزارة من خلال النظام خاصية التواصل المباشر بين المحاكم والمراصد من خلال تقنية البث المرئي.
وتهدف الخدمة إلى توحيد مصدر بيانات الترائي من خلال نظام إلكتروني محكم، يوفر السرعة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لرفع جودة عمليات الترائي.
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21:26ت م
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