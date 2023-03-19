اقتصادي / أمانة نجران تطرح 20 فرصة استثمارية بمواقع متعددة
الأحد 1444/8/27 هـ الموافق 2023/03/19 م واس
نجران 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس
طرحت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية الحصينية 20 فرصة استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".
وتتضمن الفرص المطروحة "إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة 7 استراحات، و6 محال تجارية، و3 مستودعات، وقصر أفراح، ومحطة محروقات، وتشغيل وصيانة ملعبين رياضيين".
ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".
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