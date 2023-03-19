نجران 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسطرحت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية الحصينية 20 فرصة استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".وتتضمن الفرص المطروحة "إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة 7 استراحات، و6 محال تجارية، و3 مستودعات، وقصر أفراح، ومحطة محروقات، وتشغيل وصيانة ملعبين رياضيين".ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".// انتهى //21:48ت م0190