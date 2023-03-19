عام / استمرار إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الأحوال الجوية
الأحد 1444/8/27 هـ الموافق 2023/03/19 م واس
القاهرة 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس
واصلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - اليوم - إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة التي تتعرض لها محافظة شمال سيناء لليوم الثاني على التوالي.
وأفاد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري - في تصريحٍ له- بأن قرار استمرار الإغلاق جاء نتيجة سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر، مؤكداً فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسُّن الظروف الجوية.
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