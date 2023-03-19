القطيف 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واساُختتمت - أمس- فعالياتُ مهرجان "لنشاركهم"، الذي نظَّمه نادي ذوي الإعاقة بالشرقية، لمدة ٤ أيام، في مشروع الرامس بوسط العوامية بالقطيف.وتضمَّن المهرجان مشاركة أكثر من ٣٠ جهة فاعلة في تقديم الخدمات والبرامج للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من الأسر المنتجة والأهالي، حيث سلَّط الضوء على فئة الأشخاص ذوي الإعاقة وإبراز مواهبهم، وتقديم عدد من الورش الفنية والثقافية والصحية، إلى جانب توقيع عقد إنشاء مركز زهور المستقبل لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة بتكلفة 6 ملايين ريال.وشهد اليوم الختامي للمهرجان، حضور مساعد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية للتنمية الاجتماعية ابتسام الحميزي، التي كرَّمت الجهات المشاركة والمتطوعين والكشافة.وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية لذوي الإعاقة الدكتور خالد الجميعة، أن المهرجان أتاح الفرصة لإبراز الطاقات الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع عبر إشراكهم في التنظيم والفعاليات، وكذلك التعريف بالرياضات المختلفة التي تمارسها هذه الفئة من الجنسين في منشأة النادي، بحضور عدد من المدربين والمدربات.من جانبه، أكد مدير مشروع الرامس بوسط العوامية محمد التركي، حرص المشروع على دعم المهرجان والإسهام في إنجاحه، والمشاركة إلى جانب اللجنة المنظمة في دعم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية.// انتهى //22:10ت م0195