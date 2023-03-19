الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسسلَّم مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، جوائزَ المديرية في سلامة المنشآت لفروعها في المناطق الفائزة والمتميزة في الممارسات المهنية في مجال السلامة، بحضور عدد من المختصين والمهتمين.وافتتح اللواء الدويش المعرضَ المصاحبَ للجائزة، الذي يسلط الضوء على أبرز تقنيات وأدوات السلامة المعتمدة والمعايير الأمنية الحديثة في السجون.وتأتي أهمية جائزة المديرية العامة للسجون لسلامة المنشآت في إطار دور السلامة في تعزيز وتحسين كفاءة العمل لبيئة صحية وسليمة، وتطوير الممارسات المهنية فيها.// انتهى //22:22ت م0196