جيزان 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسرعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان، رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع - اليوم - حفلَ الجائزة السنوي لتكريم الفائزين في الدورة الخامسة عشرة للعام 1443- 1444 هـ ، بحضور صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، وذلك بقاعة الاحتفالات بفندق جراند ميلينيوم في مدينة جيزان .وتابع سموُّه والحضور فيلمًا يحكي مسيرة الجائزة التي فتحت ذراعيها حاضنة للإبداع ومحفزة للمعرفة ومشجعة للممارسات المتميزة، منذ انطلاقتها عام 1424هـ ، فدفعت التفوق العلمي قُدمًا عبر تكريم المبدعين والمتميزين.وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور إبراهيم بن محمد النعمي - خلال كلمته- أن الجائزة تكرِّم في عامها الحالي 24 فائزًا وفائزةً أفراداً ومؤسسات من خلال 14 فرعًا تشمل "شخصية العام، والقيادة والتميز، والممارس الصحي، وأداء الموظف الحكومي، والأداء الأكاديمي، وأداء الموظف التربوي، والطالب الأمثل، والقطاع الخاص، والعمل التطوعي، والتميز الإعلامي والبحث العلمي"، إلى جانب فرع أبحاث الاستدامة والبيئة الزراعية، وفرع الإبداع الأدبي والفني "الشعر - التصوير "، مشيرًا إلى تطور الجائزة لتواكب اهتمام الدولة بالمبدعين والمتميزين، مبيناً أن الجائزة في دورتها الحالية شهدت مشاركة 678 مشاركًا فاز منهم 24 مشاركًا بالجائزة التي شهدت مساهمة محكمين أكفاء في اختيار الفائزين ومنهم عدد من المبدعين من دول الخليج العربي.بعد ذلك ألقى مدير عام صحة جازان عبدالرحمن الحربي، الفائز بجائزة القيادة والتميز كلمة المكرمين ، قدَّم خلالها باسم الفائزين والفائزات بالجائزة الشكرَ لسموِّ أميرِ منطقة جازان، ولمجلس الأمناء؛ لما تقدمه الجائزة من تكريم وتحفيز للمبدعين والمتميزين ، بعد ذلك ألقى الدكتور إياد حكمي الفائز بجائزة الشعر قصيدة شعرية بهذه المناسبة.وتخلَّل الحفلَ عروضٌ لمشاركات الفائزين ، وعروضٌ فنية متنوعة ، فيما كرَّم سموُّ أميرِ منطقة جازان رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع، الفائزين والفائزات بالجائزة مقدمًا التهنئة للجميع ، سائلا الله تعالى أن تكون الجائزة عونًا لمزيد من العمل لخدمة الدين ورفعة وتطور الوطن.// انتهى //22:22ت م0198