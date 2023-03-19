القاهرة 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واستغلَّب فريق حرس الحدود على فرق المقاولون العرب بركلات الترجيح (6 - 5)، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب المقاولون العرب في القاهرة، وذلك في افتتاح دور الـ 16 من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم لموسم (2022 - 2023م).ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف،حيث حسمها الحرس في النهاية لصالحه.بهذه النتيجة، تأهَّل الحرس إلى ربع نهائي البطولة، ليلتقي مع الفائز من لقاء فيوتشر وطلائع الجيش.ومن المقرر أن تستكمل مباريات هذه البطولة غدًا، حيث يلتقي غزل المحلة مع الإسماعيلي، ويلعب الاتحاد السكندري مع فاركو.//انتهى//22:29ت م0200