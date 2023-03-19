جدة 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسأضاءت الألعاب النارية - اليوم - سماءَ محافظة جدة، وذلك ضمن ختام سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا ١، الذي استضافته حلبة كورنيش جدة خلال المدة من 17 - 19 مارس الجاري .وشهدت الفعالية حضورًا كثيفًا من أهالي وزوار جدة، إلى جانب التفاعل الكبير من الحضور، تعبيرًا عن الابتهاج باستضافة هذا الحدث العالمي الكبير.يذكر أن الفعالية تأتي ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2023م وتُوِّجَ بلقبها السائقُ المكسيكي سيرجيو بيريز .// انتهى //22:39ت م0202