بودغوريتشا 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واستوجه مواطنو مونتينيغرو إلى مراكز الاقتراع اليوم لانتخاب رئيس جديد، حيث يخوض الرئيس الحالي ميلو دوكانوفيتش السباق أمام ستة منافسين.ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان اليوم، وستصدر النتائج الأولية مساء غد الاثنين.وحتى اليوم، أدلى نحو 5ر35% من الناخبين الذين يتمتعون بحق التصويت، وعددهم 540 ألف ناخب بأصواتهم، وفقا لمعهد "سي إي إم إي" لمراقبة الانتخابات.ومن المتوقع أن يتم حسم السباق في الثاني من أبريل المقبل.يذكر أن دوكانوفيتش (61 عاماً) تولى مناصب مختلفة في حكومات مونتينيغرو على مدى معظم العقود الثلاثة الماضية. وخدم في منصب رئيس الوزراء لست ولايات منذ عام 1991. وإذا فاز في الانتخابات الحالية، ستكون هذه هي ولايته الثالثة في المنصب.//انتهى//22:45ت م0203