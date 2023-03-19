جيزان 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسدشَّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان - اليوم - وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، مشروع "روابي" السكني بمدينة جيزان.جاء ذلك في ختام رعاية سموه لحفل جائزة جازان للتفوق والإبداع في دورتها الخامسة عشرة، بفندق جراند ميلينيوم بجيزان، حيث استمع إلى إيجاز من الرئيس التنفيذي لشركة " لدن" للاستثمار الدكتور حسن بن شوقي الحازمي ، عن المشروع الذي يشتمل على ٢٦٠ وحدة سكنية على مساحة إجمالية قدرها 44017.38م2 .وأشاد سمو الأمير محمد بن ناصر، بالمشروع، مؤكداً دعم واهتمام القيادة الرشيدة للمشاريع التنموية التي تخدم المواطن والمقيم، والتي تعزز "جودة الحياة" بالمدن وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.// انتهى //22:45ت م0204