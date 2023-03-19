حائل 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل - اليوم - مركز الخدمات الشامل بمنطقة حائل " إتمام" الواقع في حديقة الزيتون والتابع لأمانة المنطقة وهو المركز الأول من نوعه على مستوى المملكة، وذلك بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء الدكتور كتاب العتيبي وأمين حائل المهندس سلطان الزايدي ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتحول الرقمي والمدن الذكية مساعد العتيبي ورئيس قطاع مشغلي المدن والامتثال المهندس علي راجحي .وتجوّل سمو أمير حائل داخل أقسام المركز الذي عملت الوزارة بالتعاون مع أمانة المنطقة على إنشائه ليكون مقراً لمقدمي الخدمات وطالبيهـا من قطاع الأعمال والأفراد والمطورين العقاريين، والشركات الخدمية ومالكي الأراضي البيضاء.وأوضح مسؤولو المركز أنه يعمل على مراقبة وإدارة خدمات المدينة بطريقة فعالة ومركزية، ويدعم متخذي القرار على مستوى البلديات وعلى المستوى الوطني، ويمكن ويعزز الاقتصاد القائم على البيانات وتحليلها، ويتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال خدمات البلدية والتنقل والأمن المجتمعي، من خلال تقنيات وحلول ذكية، والاستدامة المالية واستدامة الخدمات وتعزيز الابتكار فـي إدارة ومراقبة خدمات المدينة الذكيـة، لدعـم اقتصـاد وازدهار المدن والإسهام في جهود رفع تصنيف مدن المملكة على المستوى الإقليمي والعالمي.كما استمع سموه لشرح عن إطلاق المؤشرات، ومنها مؤشرات الأداء الرئيسة للأثر ( جودة حياة المواطن – التميز في تقديم الخدمة – الاستدامة المالية – تمكين المدن ) ومؤشرات الأداء الرئيسة للقطاع وتخصيص برنامج عملاء النخبة.وفي ختام جولة سموه التقى بمديري الإدارات الأمنية والخدمية ذات العلاقة ومسؤولي المركز ، مطلعاً على عرض مرئي لآلية العمل وكيفية تقديم الخدمات للمستفيدين .ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بدعم القيادة الرشيدة - حفظها الله - وبمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومساعديه ، معرباً عن شكره لأمين المنطقة وفريق عمله ومسؤولي المنطقة ، مشيراً إلى أنهم يشكلون جميعاً فريق عمل متكامل .وتطرق أمير منطقة حائل لمرحلة التحضير والإعداد لإنشاء هذا المركز الأول من نوعه والتي استغرقت نحو 8 أشهر ، متطلعاً لتعاون الجميع لمضاعفة نجاحه وشمولية خدماته وتصاعد مستوى الإداء لخدمة المراجعين والمستفيدين.الجدير بالذكر أن المركز يشتمل على صالة لاستقبال العملاء وفهم احتياجاتهم وتوجيههم إلى الوحدة المناسبة ومزودي الخدمات المعتمدين من الدرجة الأولى ، كما يشتمل على مكاتب خاصة لاستقبال المراجعين ومكتب تابع لغرفة التحكم لمتابعة جميع الطلبات الجاري العمل عليها ومكتب تابع لوحدة بلدي لتقديم المشورة والدعم الفني ومكتب تابع لوحدة البيانات الجغرافية لتنمية ورفع جودة البيانات الجيومكانية الخاصة بالمدينة ( المخططات، القطع، الأراضي، المشروعات ) ، إضافة إلى مكاتب تتضمن ممثلين من الأمانة والبلديات لإنجاز الخدمات ( اعتماد المخططات، اعتماد طلبات الخدمات غير الفورية ) ، كما يضم مركز إدارة المدينة وبرنامج النخبة لكبار العملاء وخدمات التطوير العقاري.// انتهى //22:54ت م0205