الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسوقّعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اتفاقية تعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لتحقيق التكامل، وتوحيد الجهود، وتحقيق المنافع المشتركة بين الطرفين، وذلك بمقر المؤسسة بالرياض .ووقّع الاتفاقية نائب المحافظ المساعد للخدمات المساندة المهندس عبد الله بن سعد الكثيري، ووكيل الوزارة للتخصيص والاستدامة المالية هاشم بن إبراهيم الفواز.وتأتي الاتفاقية لتسهم في تطوير وسائل طرح المشروعات والاستثمارات المندرجة تحت اختصاص الجهات الحكومية، وذلك بالإعلان عنها من خلال بوابة فرص، وبما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات لتحقيق توجهات رؤية 2030 .// انتهى //23:05ت م0206