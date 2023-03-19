جدة 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واستوّج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة - اليوم - المكسيكي "سيرجيو بيريز" سائق فريق ريد بُل بجائزة سباق السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 لعام 2023م، وذلك بعد حصوله على المركز الأول، في السباق الذي أقيم على حلبة كورنيش جدة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط رئيس الاتحاد البحريني للسيارات، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو المهندس أمين الناصر ، والرئيس التنفيذي لمجموعة STC المهندس عليان الوتيد.وبهذه المناسبة، قال سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة: "نحمد الله -عز وجل- على ما تحقق اليوم من نجاح متميز، في استضافتنا لسباق الجائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما يؤكد أن وطننا العظيم يواصل نجاحاته في استضافة أهم وأكبر البطولات والأحداث الرياضية العالمية، في ظل الاهتمام الكبير الذي نجده من قيادتنا الرشيدة - حفظها الله -، والدعم السخي وغير المسبوق من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يقود بلادنا وفق رؤية ملهمة، وطموحات لا حدود لها، جعلتنا اليوم -ولله الحمد- واجهةً وموطناً للرياضة العالمية".وتابع سموه: "شهدنا -ولله الحمد- نجاحًا مميزًا لهذا الحدث، عكس الاحترافية العالية، والتنظيم المميز، والتطور الكبير في ملف استضافة أقوى وأهم البطولات العالمية الذي شهد مشاركة 20 متسابقاً عالمياً، حيث شارك في تنظيم هذا السباق العالمي 640 "مارشال سعودي" من شباب وشابات هذا الوطن، كانوا يقفون خلف هذا التميز والتألق الذي شاهده العالم أجمع، على حلبة كورنيش جدة، ولا يسعني في الختام إلا أن أهنئ البطل المكسيكي سيرجيو بيريز على فوزه بهذه الجولة، ونتمنى التوفيق لمن لم يحالفه الحظ في الجولات المقبلة، ومجدداً أهلاً وسهلاً بضيوفنا من كل دول العالم في أرض الخير والعطاء، المملكة العربية السعودية".من جهته، أكد سمو رئيس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، أن المملكة تواصل كتابة التاريخ بحروف من ذهب بنجاحها في استضافة هذا الحدث العالمي الكبير للمرة الثالثة خلال أقل من 16 شهراً فقط، في تجسيد للدعم غير المحدود والاهتمام المتواصل الذي نحظى به من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، والرؤية الملهمة لسمو ولي العهد - أيدّه الله -، والثقة التي أولاها لنا سمو وزير الرياضة، والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز النوعي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.ونجح المتسابق المكسيكي "سيرجيو بيريز" سائق فريق رد بُل، في حسم لقب سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 على حلبة كورنيش جدة، بعد حصوله على المركز الأول في الجولة الثانية من موسم سباقات الفورمولا1 لموسم 2023، وذلك بعد منافسةٍ مع الهولندي "ماكس فيرستابين" سائق رد بُل، وبطل العالم في النسخة الماضية الذي نجح في التقدم من المركز 15 إلى وصافة الترتيب، كما نال جورج راسل سائق فريق مرسيدس المركز الثالث، بعد إيقاع العقوبة بحق الإسباني فيرناندو ألونسو سائق فريق أستون مارتن، بواقع عشر ثوانٍ، الذي تراجع للمرتبة الرابعة فيما جاء في المركز الخامس لويس هاميلتون – مرسيدس ، وسادساً كارلوس ساينز – فيراري، وسابعاً تشارلز لوكلير - فيراري، والثامن إستيبان أوكون – ألبين، والتاسع بيير غاسلي – ألبين، والمركز العاشر كيفين ماغنوسن – هاس.يُذكر أن الجولة القادمة "الثالثة" من موسم سباقات فورمولا1 2023م، ستقام في أستراليا، وتحديداً على حلبة ملبورن، وذلك من 31 مارس وحتى 2 أبريل 2023.// انتهى //23:47ت م0208