الدمام 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسيلتقي غداً فريقا المحيط والصفا في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد.ويمتلك الصفا 14 نقطة في رصيده، تضعه في المركز السادس بسلم الترتيب العام، فيما يقع المحيط في المركز الثاني عشر والأخير برصيد نقطتين.يذكر بأنه تم تأجيل هذه المباراة بسبب مشاركة الصفا في البطولة الخليجية الـ 39 للأندية أبطال الكؤوس، والتي اختتمت مؤخراً في البحرين.// انتهى //23:49ت م0209