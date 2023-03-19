جيزان 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسينطلق غداً، سباق نواة الأبطال، الذي ينظمه الاتحاد السعودي لألعاب القوى، على ملعب إدارة التعليم بمحافظة أبوعريش.ويستهدف السباق الفئات العمرية من 7 إلى 18 سنة من الجنسين، ويهدف إلى نشر ثقافة الجري لزيادة نسبة الممارسين، واكتشاف المواهب المميزة التي تخدم الأندية والمنتخبات الوطنية.ويأتي السباق امتداداً لجهود الفرع لإتاحة الفرص لجميع الفئات العمرية، وذلك لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.// انتهى //00:00ت م0210