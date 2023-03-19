الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واساختتمت أمس على مضمار ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة منافسات ملتقى المملكة الأول لألعاب القوى للدرجة الممتازة، بمشاركة 288 لاعباً، مثلوا 16 نادياً، تنافسوا على 21 مسابقة.وحقق نادي الهلال المركز الأول برصيد 181 نقطة، وحل ثانياً نادي الصفا بـ 151 نقطة، وفي المركز الثالث نادي الشباب بـ 112 نقطة.وعلى ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، اختتمت منافسات ملتقى المملكة الأول لألعاب القوى لأندية الدرجة الأولى، بمشاركة 270 لاعباً مثلوا 16 نادياً تنافسوا على 21 مسابقة، حيث حقق نادى مضر المركز الأول برصيد 178 نقطة، وحل ثانياً نادي الترجي بـ 144 نقطة، وفي المركز الثالث نادي الثقبة بـ 93 نقطة.// انتهى //00:35ت م0006