القاهرة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسحقق فريق فيوتشر المصري فوزاً ثميناً على ضيفه فريق أسكو كارا التوجولي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب السلام في القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.بهذا الفوز، يرتفع رصيد فيوتشر إلى 8 نقاط في المركز الثالث، بينما بقي أسكو كارا في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.وفي مباراة أخرى ضمن نفس المجموعة، تغلب فريق الجيش الملكي المغربي على ضيفه فريق بيراميدز المصري بهدف دون رد، ليرتفع رصيد الجيش إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند 8 نقاط في المركز الثاني.//انتهى//00:41ت م0007