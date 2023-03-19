الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسحقَّق نادي الشباب كأس بطولة السيدات للأندية والهيئات للسباحة لجميع الفئات السنية، والتي استمرت على مدار يومين على مسبح وزارة الرياضة بالدمام، بمشاركة 180 سباحة من 17 ناديًا وأكاديمية رياضية، وقاد البطولة 25 حكمًا.وتصدر نادي الشباب الترتيب العام، في حين حل نادي النصر ثانيًا، ونادي الجبلين ثالثًا.يذكر أن هذه البطولة تأتي استمرارًا لمنافسات الأندية، التي ينظمها اتحاد اللعبة ضمن خططه وإستراتيجياته الهادفة إلى رفع معدلات التنافسية بين لاعبات الأندية، بما يضمن اكتشاف سباحات مميزات وموهوبات، يستطعن تمثيل المنتخبات والمشاركة في المسابقات والبطولات الدولية.// انتهى //00:44ت م0008