مدريد 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واساقترب فريق برشلونة من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه في مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد 2 / 1 مساء الأحد في الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.ومع تبقي 12 مباراة فقط على نهاية الدوري، رفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 12 نقطة أمام الريال، صاحب المركز الثاني الذي توقف رصيده عن 56 نقطة.//انتهى//01:09ت م0010