الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسحقق نادي الأهلي كأس بطولة الغطس للأندية لجميع الفئات السنية، والتي أقيمت منافساتها على مسبح وزارة الرياضة في الصالة الخضراء بجدة، واستمرت منافساتها خلال فترة من 16-18 مارس الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.حيث حلّ نادي الأهلي في المركز الأول بـ 309 نقاط ونادي الهلال ثانياً بـ 246 نقطة، وجاء جبة ثالثاً بـ 157 نقطة.وشارك في البطولة 40 لاعباً من سبعة أندية هي: الأهلي والهلال وجبة والشباب والأغر وجبة والرياض والوحدة، بقيادة 8 حكام.وتأتي البطولة استمراراً لمنافسات الأندية، وتنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف إلى رفع المعدلات التنافسية بين الأندية في لعبة الغطس، وصناعة واكتشاف السباحين المميزين بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية للعبة.// انتهى //03:09ت م0014