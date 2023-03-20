الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسحقق نادي القادسية أمس الأول كأس بطولة كرة الماء لفئة البراعم تحت 12 عاماً، والتي أقيمت منافساتها على مسبح نادي القادسية، وامتدت على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 16-18 مارس الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.وحلّ نادي القادسية في المركز الأول بالميدالية الذهبية، ونادي الصفا ثانياً بالميدالية الفضية، وجاء الأهلي ثالثاً بالميدالية البرونزية.وشارك في البطولة 160 لاعباً من ثمانية أندية، وهم القادسية والصفا والأهلي والرياض والوحدة وعكاظ والأغر وجبة، وقاد البطولة 12 حكماً.وتهدف البطولة إلى تكثيف انتشار لعبة كرة الماء على مستوى المملكة، وصناعة دوري قوي في مستقبل اللعبة، ودعم وتحفيز المحبين للعبة، والإسهام في توسع الرياضة المجتمعية.// انتهى //03:26ت م0016