الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسحقق نادي الفتح كأس بطولة السباحة للمجرى القصير لجميع الفئات السنية، والتي أقيمت خلال الفترة من 16-18 مارس الجاري، بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء على مسبح 25 متر، تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.وتوّج الفتح باللقب بعد أن حلّ في المركز الأول بـ 63819.70 نقطة، تلاه الصفا ثانياً بـ 59419.40 نقطة، وجاء الخليج ثالثاً بـ 46815.30 نقطة.وشارك في البطولة 544 سباحًا من 38 ناديًا على مستوى المملكة، ويقود البطولة تحكيميًّا 25 حكمًا.وتأتي البطولة استمراراً لمنافسات الأندية وتنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية، واكتشاف السباحين المميزين بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية.// انتهى //05:43ت م0018