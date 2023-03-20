الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :بدعم وتمكين ولي العهد .. قطاع الترفيه يستقبل أكثر من 120 مليون زائرأمير جازان يستقبل قائد مجموعة الدفاع الجوي الرابعةفيصل بن سلمان يشهد اتفاقية رؤى المدينة وماريوت لتشغيل 8 علامات فندقيةالحقيل يلتقي وزير التجارة التركي وعددًا من ممثلي الشركات المتخصصة بقطاع الإنشاءاتوزير التجارة يجتمعُ بنظيره التركيوزارة العدل تطلق نظاماً إلكترونياً لإجراءات إثبات ترائي الأهلةهيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق الدورة البرامجية لشهر رمضان المباركمدني جازان ينتشل طفلة جرفها السيل في أحد أودية صبياالرويلي يستقبل نائب رئيس أركان القوات الجوية والدفاع الجوي الباكستانيأمير الكويت يعود إلى بلاده قادماً من إيطالياوأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( صناعة الفضاء) : نجحت المملكة بمدة وجيزة في تأكيد حضورها عبر الفضاء، وتحويل طموحاتها الكبيرة لخدمة البشرية برؤية ابتكارية لاستكشاف الفضاء، وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى وتحقيق المزيد من الإنجازات العلمية غير المسبوقة التي لفتت أنظار العالم من خلال إجراء 14 تجربة في محطة الفضاء الدولية (ISS)، وبلا شك إن تلك الأبحاث ستعزز نتائُجها مكانة المملكة عالمياً في مجال استشراف الفضاء، وكذلك من مسيرتها التنموية العلمية، وتساهم في تأكيد دور مراكز الأبحاث السعودية بإحداث تأثير علمي في هذا المجال، بالإضافة إلى إجراء ثلاث تجارب تعليمية توعوية.وأضافت : التجارب السعودية في الفضاء تستهدف القيام بالأبحاث البشرية وعلوم الخلايا، وعمل الأمطار الصناعية في الجاذبية الصغرى، وسوف تساعد تلكم التجارب العلماء والباحثين على ابتكار طرق جديدة لتوفير الظروف الملائمة للبشر للعيش في مستعمرات فضائية على سطح القمر والمريخ، حيث إن استعمار الفضاء أو غزو الفضاء مشروع ملاحي فضائي للإقامة البشرية الدائمة وباكتفاءٍ ذاتيّ تامّ خارج الأرض.وأعتبرت أن المملكة من خلال البرامج والأبحاث تتجه -في صناعة الفضاء بشكل خاص- لإبراز مكانتها في خارطة الدول التي تتسابق إلى الفضاء، وتستثمر في علومه المختصة بما ينعكس إيجاباً على مستقبل الوطن، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.ورأت أن صناعة الفضاء تأتي من خلال التركيز على رفع القدرات الوطنية، واستخدام تكنولوجيا الفضاء بما يسهم في تطوير المعرفة، حيث تلخص الهدف بإشراك الطلاب في التجارب العلمية على متن المحطة الدولية للفضاء لتعزيز الوعي المعرفي بعلوم الفضاء، والمساهمة في تحسين جودة الحياة على الأرض بمقارنة تجاربهم عليها مع تلك التي يتم إجراؤها من قبل الطاقم السعودي على متن محطة الفضاء الدولية، ما يضمن التفاعل اللحظي، إذ سيتمكن الطلاب من التواصل مع رواد الفضاء السعوديين مباشرة وإجراء تجاربهم معاً.وختمت : تأتي مساعي الهيئة السعودية للفضاء في إعداد رواد فضاء ومهندسي المستقبل عبر برامج تعليمية وتدريبية نوعية، والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء، والإسهام في رفعة مكانة المملكة وتحقيق أهداف رؤيتها 2030.وقالت صحيفة "البلاد" في كلمتها بعنوان ( تمكين الاقتصاد الرقمي) : خطوات مميزة قطعتها المملكة في مجال التنظيمات الرقمية، ما جعلها تتقدم بقوة نحو الصدارة بين دول مجموعة العشرين، إذ حلت في المركز الثاني وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات، والرابع عالمياً، في تأكيد على الاهتمام بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله- والتي تسعى دوماً لتمكين هذا القطاع لبناء إطار تنظيمي مستدام والتحول نحو التنظيم التعاوني الرقمي لتمكين الاقتصاد الرقمي.وأضافت : قد وضعت المملكة استراتيجية طموحة للتحول نحو “منظم رقمي” تنسجم مع التوجهات العالمية في هذا المجال، ساعية للوصول بقطاع الاتصالات والتقنية إلى أعلى مستويات النضج التنظيمي عالمياً، لتسهيل الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين الجهات التنظيمية، وتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات.وختمت : وتمتد الرحلة التنظيمية لقطاع الاتصالات في المملكة منذ نحو 95 عاماً، حيث انطلقت منذ تأسيس مديرية البريد والبرق والهاتف عام 1924م، كما تمكنت المملكة منذ إنشاء هيئة الاتصالات من إحداث إصلاحات جذرية ساهمت في رفع تصنيفها دوليا لتتبوأ المستوى الخامس في العام قبل الماضي، كأحد أكثر منظمي القطاع نضجا حول العالم، وتنعكس تلك النجاحات التنظيمية على نمو سوق الاتصالات والتقنية في المملكة ليصبح الأكبر والأسرع نمواً في المنطقة.وقالت صحيفة "اليوم" في كلمتها بعنوان ( إعداد رواد الفضاء.. وجودة حياة الأرض ) : مساعي الهيئة الـسعودية للفضاء في إعداد رواد فضاء ومهندسي المستقبل، عبر برامج تعليمية وتدريبية نوعية، والمشاركة في الـتجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء تأتي ضمن إستراتيجيات رؤية تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في مجالات علوم الفضاء بما يلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 م.وأشارت الى ما كشفت عنه الهيئة السعودية للفضاء بالنسبة للمهام والأبحاث العلمية التي سيتم إجراؤها خلال رحلة رائدة الفضاء ورائد الفضاء السعوديين ريانة برناوي، وعلي القرني، ضمن طاقم المهمة الفضائية في محطة الـفضاء الـدولـية ISS) ،(في الـربع الثاني من العام الحالي 2023 م، ضمن برنامج المملكة لرواد الـفضاء.. وأن رائدي الـفضاء سيقومان مع طاقم المهمة خلال الرحلة بإجراء 11 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى.. هذه الأبحاث ونتائجها ستسهم في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية عالميا في مجال استكشاف الفضاء، وخدمة البشرية، وتؤكد دور مراكز الأبحاث السعودية في إحداث تأثير علمي في هذا المجال، بالإضافة إلى إجراء ثلاث تجارب تعليمية توعوية.وزادت : استهداف الهيئة السعودية للفضاء عبر التجارب السعودية في الفضاء يأتي في سبيل القيام بالأبحاث البشرية وعلوم الخلايا، وعمل الأمطار الصناعية في الجاذبية الـصغرى، وتأتي تجربة جامعة الملـك فهد لـلـبترول والمعادن، بتجربة عمل الأمطار الصناعية والـتي سوف يتم من خلالـها تكثف بخار الماء على الـعوالـق الجوية وذرات الملـح في الجاذبية الـصغرى والـذي يحاكي عملية الـبذر السحابي التي تستخدم في المملـكة الـعربية الـسعودية والـعديد من الـدول لـزيادة معدلات هـطول الأمطار، وسوف تساعد التجربة العلماء والباحثين على ابتكار طرق جديدة لتوفير الظروف الملائمة للبشر- ومنها عمل الأمطار الصناعية- للعيش في مستعمرات فضائية على سطح القمر والمريخ. كما ستساهم التجربة في تحسين فهم الباحثين لتكنولوجيا الاستمطار مما سوف يساهم في زيادة معدلات الأمطار في العديد من الدول - بإذن الله-.وختمت : إشراك الـطلاب في الـتجارب الـعلـمية علـى متن المحطة الدولية للفضاء يأتي بهدف رفع الوعي المعرفي بعلوم الفضاء ومساهمته في تحسين جودة الحياة على الأرض، من خلال مقارنة تجاربهم في الأرض مع تلك التي يتم إجراؤها من قبل الطاقم السعودي على متن محطة الفضاء الدولية، مما يضمن التفاعل اللحظي، إذ سيتمكن الـطلاب من الـتواصل مع رواد الـفضاء السعوديين مباشرة بإجراء تجاربهم معا.. وهو ما يلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة لـلارتقاء الـشامل بجودة الحياة وبما يلتقي مع مكانة المملكة إقليميا وعالميا.// انتهى //06:47ت م0020