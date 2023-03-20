مكة المكرمة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واساعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ، وذلك في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي وفي مدارس التعليم المستمر "تعليم الكبار".وحددت الإدارة بدء اليوم الدراسي من الساعة التاسعة صباحاً مع تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة، لمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي وفي مدارس التعليم المستمر "تعليم الكبار" بالمنطقة.فيما حدد تعليم المنطقة بداية الدراسة في مدارس التعليم المستمر" تعليم الكبار" (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) من الساعة 9:30 مساءً وتنتهي حسب الجدول الدراسي لكل مرحلة وصف دراسي.// انتهى //08:28ت م0022