المدينة المنورة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسيباشر 1600 كادر غداً, تنفيذ الخطة التشغيلية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة لشهر رمضان المبارك, عبر 39 مركزاً إسعافياً تتوزّع في أرجاء المنطقة.وأوضح مدير عام الهيئة بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد بن علي الزهراني أن الخطة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لزائري المسجد النبوي الشريف, وعبر الطرق المؤدية للمدينة المنورة, وتستمر حتى الخامس من شهر شوال المقبل.وبيّن أن الخطة تشمل تشغيل أربع عنايات طبية متقدمة في ساحات المسجد النبوي خلال أوقات الذروة, وتغطية المنطقة المركزية بالمدينة المنورة والطرق المؤدية لها باقي أوقات اليوم, عبر 39 مركزاً إسعافياً, يتبع لها أكثر من 62 فرقة إسعافية مدعّمة بأحدث التجهيزات الآلية, منها 8 فرق للعنايات الطبية خلال النوبة الواحدة, إضافة إلى تقديم خدمة الإسعاف الجوي.وأفاد أن الخطة يقوم على تنفيذها 600 كادر رسمي إلى جانب 1000 متطوّع ومتطوعة سيشاركون في تنفيذ أعمال خطة الهيئة خلال الشهر الفضيل من خلال التواجد في المسجد النبوي، والتغطية الإسعافية في جميع أقسامه وساحاته على مدار الساعة, بعد استكمال برنامج تدريبهم وتأهيليهم قبل بدء موسم العمرة.وأشار مدير هيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة أن الخطة تشمل تكثيف الخدمات الإسعافية بالمسجد النبوي يومياً خلال صلاة التراويح والتهجد, ومضاعفة الجهود في ليلتي الختمة وليلة 27 وتغطية صلاة العيد والزيارة, مضيفاً أنه هذا العام سيشهد زيادة القوة التشغيلية للفرق الإسعافية بالمسجد النبوي, والساحات المحيطة به بما يتوافق مع زيادة أعداد المصلين.وأبان الزهراني أن 55 كادراً سيتولون الجانب التشغيلي للخطة من خلال عملهم في غرفة القيادة والتحكم بالاعتماد على الأنظمة التقنية للهيئة بدءاً بتلقي البلاغ عبر الاتصال على الرقم الموحّد 997 أو بواسطة تطبيق "أسعفني" الذي يدعم 9 لغات, وتمرير البلاغ للفرق الإسعافية الأقرب للحالة عن طريق برنامج المسعف الإلكتروني, ليتم مباشرة الحالة وتقييمها وإسعافها أو نقلها إلى أقرب منشأة طبية.// انتهى //08:48ت م0023