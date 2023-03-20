نجران 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسأطلقت جامعة نجران ممثلةً بنادي الأنظمة بكلية العلوم الإدارية أمس، فعاليات الملتقى القانوني الأول بالجامعة، بحضور أكثر من 270 طالبًا وطالبة .وأوضح عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة نجران الدكتور سالم آل فايع، أن الملتقى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، يهدف إلى إثراء الطلاب والطالبات وتزويدهم بالمعارف العلمية والمهارات التي تؤهلهم لسوق العمل.وتناولت الجلسة الأولى أهم المهارات الاحترافية لطلاب القانون التي يجب أن يكتسبها طلاب القانون للنجاح بهذا التخصص، فيما تطرقت الجلسة الثانية، للحقوق والواجبات الوظيفية للموظفين وأعضاء هيئة التدريس، والأنظمة واللوائح الوظيفية، فيما تناولت الجلسة الثالثة، الوظائف المتاحة لخريجي القانون في المملكة العربية السعودية، مسلطةَ الضوء على المستقبل الوظيفي لخريجي التخصص، والقطاعات الحكومية والخاصة التي تحتاج لخريجي القانون، إضافةً إلى قطاع المحاماة، ومسميات الوظائف بهذه القطاعات.واختتمت جلسات اليوم الأول بالحديث عن الجرائم المعلوماتية، وتعريفها، وأركانها وأنواعها، ومخاطرها، وأدوات التبليغ عن الجريمة المعلوماتية.// انتهى //08:51ت م0024