نجران 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسطرحت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية محافظة يدمة 31 فرصة استثمارية في مواقع متعددة، عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".وتتضمن الفرص المطروحة، إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة 19 موقعاً تجارياً، وموقعين لأسواق ومطاعم بالصناعية، وسوق تجاري، ومحطة محروقات، ومنتجع، ومركز خدمة سيارات، وتشغيل وصيانة ملعب كرة قدم في يدمة، ونقطة ذبح في وادي وسط ، بالإضافة إلى عدد من المواقع الخدمية .ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".// انتهى //09:24ت م0027